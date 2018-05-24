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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Путін може піти на різкі кроки на Донбасі після ЧС-2018, – експерт

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Турчинов перестеріг про можливий наступ Росії після Чемпіонату світу з футболу
Турчинов перестеріг про можливий наступ Росії після Чемпіонату світу з футболу / hnonline.sk

ЗСУ треба бути напоготові в будь-який день. Путін, як після Олімпіади в Сочі, коли Росія окупувала Крим і напала на Україну, із завершенням Чемпіонату світу з футболу може спровокувати ескалацію на Донбасі.

Таку думку 24 каналу висловив директор Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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За його словами, Росія постійно влаштовує провокації. І ми бачимо сьогодні ескалацію військового напруження на Донбасі. Як зауважує Димов, щороку навесні, як тільки російський командир окупаційних військ хоче отримати чергову зірочку, колаборанти порушують так зване перемир’я. Або, якщо російський агресор хоче вибити наші сили з населеного пункту і місць укріплень. На жаль, ОБСЄ фіксує вогонь українських збройних сил у відповідь як порушення перемир’я.

До Чемпіонату світу з футболу Росія не зацікавлена, щоб війна перейшла в більш масштабну фазу. Але після мундіалю Путін, як після Олімпіади в Сочі, може піти на різні кроки і спровокувати військове загострення на Донбасі, щоб примусити західних лідерів сісти з ним за стіл переговорів на його умовах,
– зауважує Валерій Димов.

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Тому, наголошує політолог, ЗСУ повинні бути завжди напоготові, незалежно від того, з яким настроєм прокинеться російський диктатор. Як нагадує Димов, трагічні події в 2014 році біля Савур-могили під Іловайськом відбулися 24 серпня, коли країна святкувала День Незалежності.

Крім того, експерт наголошує, що напередодні фіналу Ліги Чемпіонів, який відбудеться в Києві, багато в кого в Росії чешуться руки, щоб зірвати футбольне свято. Кремль уже вкинув в інформаційне поле провокацію про "загрозу" ІД. Димов наголошує: не ІД погрожує Україні, а православний талібан, який зараз панує в Росії.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія може готувати серйозні військові дії на сході України після завершення Чемпіонату світу з футболу. Про це свідчить рекордна за останній час кількість обстрілів на Донбасі та зосередження військ РФ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Операція Об'єднаних сил Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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