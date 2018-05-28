Найкращий спосіб добити Україну – це швидко повернути їй Донбас і Крим, – Портников
Українські виборці, що проживають на окупованому Донбасі та в анексованому Криму, майже нічим не відрізняються від росіян. Тож у разі швидкого звільнення окупованих територій України, ці виборці приведуть до влади проросійські сили.
Таку думку в інтерв'ю UkrLife.tv висловив журналіст і публіцист Віталій Портников.
"Найкращий спосіб добити Україну – це повернути їй Донбас. І краще – ще й Крим. Відновлення територіальної цілісності України, – це гарантія її краху як сучасної європейської держави. Я маю на увазі, швидке", – наголосив журналіст.
Читайте також: Тука розповів про метод, яким можна знищити Росію за зразком СРСР
Нинішня Українська держава – вона не оформлена. Якщо Україні дати час на оформлення своєї державності, це повинно бути 10-15 років, щоб вона могла переварити ці території. Через 10-15 років Україна переварить навіть Курську область,
– пояснив Портников.
При цьому він зазначив, що не є прихильником ідеї приєднання до України російської Кубані, оскільки там живуть майже виключно виборці чинного президента Росії Володимира Путіна.
"Це одна з найконсервативніших частин Російської Федерації. Це люди, які навіть якщо голосують не за Путіна, у Краснодарському краї завжди особливий авторитет мали комуністичні сили, причому такі: радикально комуністичні, комуністичні антисемітські", – розповів публіцист.
Він також додав, що Україні в нинішніх умовах буде дуже складно приєднати "політично божевільне" населення Кубані.
Читайте також: Україна обов'язково поверне окуповані Росією Донбас, Крим, Кубань, – Ярош
"Ось, умовно кажучи, у вівторок Росія розпадається. І кубанська держава, і Курщина з Брянщиною, і ще Воронежчина входять до складу України. Путіна оберуть тут завтра президентом. А не Путіна – так Лукашенка... Дуже багато людей, які у нас говорять про приєднання Кубані, – вони ніколи там не були. А я в Краснодар їздив не один і не два рази. Я уявляю собі населення Краснодарського краю. Це гірше, ніж Донбас, набагато", – резюмував Портников.