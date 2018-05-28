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Найкращий спосіб добити Україну – це швидко повернути їй Донбас і Крим, – Портников

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Віталій Портников вважає шкідливим швидке повернення Донбасу та Криму під контроль України
Віталій Портников вважає шкідливим швидке повернення Донбасу та Криму під контроль України / Апостроф

Українські виборці, що проживають на окупованому Донбасі та в анексованому Криму, майже нічим не відрізняються від росіян. Тож у разі швидкого звільнення окупованих територій України, ці виборці приведуть до влади проросійські сили.

Таку думку в інтерв'ю UkrLife.tv висловив журналіст і публіцист Віталій Портников.

"Найкращий спосіб добити Україну – це повернути їй Донбас. І краще – ще й Крим. Відновлення територіальної цілісності України, – це гарантія її краху як сучасної європейської держави. Я маю на увазі, швидке", – наголосив журналіст.

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Нинішня Українська держава – вона не оформлена. Якщо Україні дати час на оформлення своєї державності, це повинно бути 10-15 років, щоб вона могла переварити ці території. Через 10-15 років Україна переварить навіть Курську область,
– пояснив Портников.

При цьому він зазначив, що не є прихильником ідеї приєднання до України російської Кубані, оскільки там живуть майже виключно виборці чинного президента Росії Володимира Путіна.

"Це одна з найконсервативніших частин Російської Федерації. Це люди, які навіть якщо голосують не за Путіна, у Краснодарському краї завжди особливий авторитет мали комуністичні сили, причому такі: радикально комуністичні, комуністичні антисемітські", – розповів публіцист.

Він також додав, що Україні в нинішніх умовах буде дуже складно приєднати "політично божевільне" населення Кубані.

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"Ось, умовно кажучи, у вівторок Росія розпадається. І кубанська держава, і Курщина з Брянщиною, і ще Воронежчина входять до складу України. Путіна оберуть тут завтра президентом. А не Путіна – так Лукашенка... Дуже багато людей, які у нас говорять про приєднання Кубані, – вони ніколи там не були. А я в Краснодар їздив не один і не два рази. Я уявляю собі населення Краснодарського краю. Це гірше, ніж Донбас, набагато", – резюмував Портников.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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