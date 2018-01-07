Україна обов'язково поверне окуповані Росією Донбас, Крим, Кубань, – Ярош

Колишній керівник "Правого сектора", чинний командувач Української Добровольчої Армії та нардеп Дмитро Ярош вважає, що Україна неодмінно переможе у споконвічній війні добра та зла. Добром політик називає усіх українців, який розкидало земною кулею, а злом – агресора Росію.

Відповідний допис з’явився на його Facebook-сторінці.

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Зокрема, за його словами, наразі в Україні можна побачити купу проблем, але з часом українці всіх їх вирішать.

"Але ми – Нація, яка живе та веде боротьбу як на своїй Богом даній землі, так і за її межами, і нас – українців – десятки мільйонів на всій земній кулі. У часи тотальної глобалізації це дуже важливо. Тому, я щиро дякую всім Братам і Сестрам – українцям – яких волею Божою розкидало по всьому світу, які щиро підтримують нашу священну боротьбу за Державу та українське Право", – підкреслив колишній лідер "Правого сектора".

Водночас він наголосив, що всі українці є єдиними та однієї крові.

"Ми – українці – обов'язково повернемо окуповані Московією Донбас, Крим, Кубань та інші українські етнічні землі. Ми обов'язково переможемо у споконвічній війні добра та зла. Бо ми – непереможні! Бо за нами правда, а отже, з нами Бог! Слава Україні! Христос народився!", – додав Ярош.