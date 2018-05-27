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Тука розповів про метод, яким можна знищити Росію за зразком СРСР

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Георгій Тука заявив, що Росію можна знищити за прикладом СРСР
Георгій Тука заявив, що Росію можна знищити за прикладом СРСР / 24 Канал

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що Росію можна знищити за прикладом СРСР, а саме без єдиного пострілу. Для цього необхідно посилити санкції щодо РФ.

Свою заяву Тука зробив 26 травня в ефірі телеканалу NewsOne.

"Я покладаюся на підвищення тиску на Росію, посилення санкцій проти Росії, на руйнування економіки Росії. Більше рішучих дій у цьому напрямку. У нас у всіх з вами є чудовий приклад з власного життя. Існувала найбільша імперія к світі (СРСР, – ред.), яка була знищена таким способом без єдиного пострілу", – розповів заступник міністра.

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Тука наголосив, що Радянський Союз був зруйнований "тим самим санкційним способом".

При цьому він додав, що були й інші фактори, такі як гонка озброєнь.

Теги: Новини політики Новини України Георгій Тука СРСР Україна – Росія Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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