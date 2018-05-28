В России впервые установят памятник Путину
Скульптуру российского президента Владимира Путина во вторник, 29 мая 2018 года, откроют на центральной площади села Частоозерье Курганской области России.
Об этом сообщает уральское издание Znak.com.
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Сооружение памятника профинансировал тамошний депутат Госдумы Александр Ильтяков, у которого в этом селе расположена животноводческая ферма.
Депутат Госдумы Александр Ильтяков
За фигурой Путина будет располагаться карта Российской Федерации, высота и ширина которой будет достигать 6 м. Над картой будет стоять флаги Российской империи, СССР и Российской Федерации.
При этом Ильтяков отмечает, что строительство 3,5-метровой копозиции является якобы его собственной инициативой и с Администрацией президента не согласовывалось.
Он также отметил, что его скульптурная композиция будет защищена от нападения вандалов. По периметру уже установлены видеокамеры.