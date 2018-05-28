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В России впервые установят памятник Путину

17 Читати новину українською
Памятник Путину
Памятник Путину / 24 Канал

Скульптуру российского президента Владимира Путина во вторник, 29 мая 2018 года, откроют на центральной площади села Частоозерье Курганской области России.

Об этом сообщает уральское издание Znak.com.

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Сооружение памятника профинансировал тамошний депутат Госдумы Александр Ильтяков, у которого в этом селе расположена животноводческая ферма.

Депутат Держдуми Олександр Ільтяков

Депутат Госдумы Александр Ильтяков

За фигурой Путина будет располагаться карта Российской Федерации, высота и ширина которой будет достигать 6 м. Над картой будет стоять флаги Российской империи, СССР и Российской Федерации.

При этом Ильтяков отмечает, что строительство 3,5-метровой копозиции является якобы его собственной инициативой и с Администрацией президента не согласовывалось.

Он также отметил, что его скульптурная композиция будет защищена от нападения вандалов. По периметру уже установлены видеокамеры.

Теги: Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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