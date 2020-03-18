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      БЛОГ Ульяна Супрун
      Екс-министерка здравоохранения Украины

      Россияне преступники во главе с Путиным: шестая годовщина незаконной аннексии Крыма

      -
      Шесть лет Россия терроризирует Украинский в Крыму и Донбассе / liga.net

      18 марта 2014 Россия незаконно, против всех международных правил и договоров, вопреки поведению цивилизованных стран, оккупировала Крым.

      Путін і його злочинний режим, за підтримки більшості росіян, взяли в заручники, позбавили домівки та репресували мільйони українців, які опиралися окупації.

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      Уже шостий рік Росія продовжує тероризувати українців у Криму та Донбасі. Весь вільний світ знає про ці злочини. Та Кремль не перестає вливати величезні гроші у пропаганду, щоби переконати всіх, що чорне – це біле.

      На тлі кризових подій, сьогодні може бути менше згадок про Крим, ніж зазвичай. Але, що б не відбувалося в країні або світі, українцям не слід забувати – росіяни злодії та вбивці. На чолі з Путіним. Це народ, який дивиться на нас як на "молодшого брата", який не має права на незалежне існування.

      Не забуваймо про окупацію Криму і про тих бранців, яких незаконно тримають і ув'язнили, і працюємо над поверненням Україні всіх її територій.

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      Автор: Ульяна Супрун
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Владимир Путин Аннексия Крыма Новости Крыма
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