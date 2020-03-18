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      БЛОГ Уляна Супрун
      Ексміністерка охорони здоров'я України

      Росіяни злочинці на чолі з Путіним: шоста річниця незаконної анексії Криму

      -
      Шість років Росія тероризує українців у Криму та Донбасі / liga.net

      18 березня 2014 року Росія незаконно, проти всіх міжнародних правил і договорів, всупереч поведінці цивілізованих країн, окупувала Крим.

      Путін і його злочинний режим, за підтримки більшості росіян, взяли в заручники, позбавили домівки та репресували мільйони українців, які опиралися окупації.

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      Уже шостий рік Росія продовжує тероризувати українців у Криму та Донбасі. Весь вільний світ знає про ці злочини. Та Кремль не перестає вливати величезні гроші у пропаганду, щоби переконати всіх, що чорне – це біле.

      На тлі кризових подій, сьогодні може бути менше згадок про Крим, ніж зазвичай. Але, що б не відбувалося в країні або світі, українцям не слід забувати – росіяни злодії та вбивці. На чолі з Путіним. Це народ, який дивиться на нас як на "молодшого брата", який не має права на незалежне існування.

      Не забуваймо про окупацію Криму і про тих бранців, яких незаконно тримають і ув'язнили, і працюємо над поверненням Україні всіх її територій.

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      Автор: Уляна Супрун
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Війна на Донбасі Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму
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