15:46
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Россияне создали очереди на границе Беларуси с ЕС

      39 Читати новину українською
      Россияне массово едут на выходные в Европу / gpk.gov.by

      На границе Беларуси с Польшей и Литвой образовались очереди из сотен автомобилей. Белорусские пограничники говорят, что россияне массово едут в Европу на выходные.

      В пятницу, 3 января, на пунктах пропуска Беларуси со странами Европы возникли очереди с сотнями автомобилей. Больше всего желающих пересечь границу – из России. Об этом сообщили на сайте Белорусского пограничного комитета.

      Интересно: Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах": фото

      После Нового года поток людей, которые хотят поехать в Европу, вдвое больше тех, кто въезжает в Беларусь. Больше всего граждан России, в которых выходные продлятся до 8 января.

      Всего с начала года белорусские пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России.

      На границе Беларуси с Украиной и Латвией очередей не зафиксировали.

      Колядки для детей: тексты песен на украинском языке
      сегодня
      73364
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новогодние праздники Новости Польши Новости России Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:10 Как 2019-й изменил Путина и Россию
      Олександр Гольц 163
      сегодня , 13:15 Пенсионный возраст в Украине и ЕС: как в разных странах обеспечивают старость
      Анатолій Максимов 3150
      сегодня , 12:00 Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?
      Тимофій Милованов 1110
      сегодня , 09:50 Особняки, машины, шикарная жизнь: у кого из политиков в 2019 нашли скрытое состояние
      Ярослав Голобородько 1321
      сегодня , 09:03 Майдан-3? Ожидать ли Украине масштабных протестов в 2020 году
      Світлана Попова 544
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук