Россияне создали очереди на границе Беларуси с ЕС

На границе Беларуси с Польшей и Литвой образовались очереди из сотен автомобилей. Белорусские пограничники говорят, что россияне массово едут в Европу на выходные.

В пятницу, 3 января, на пунктах пропуска Беларуси со странами Европы возникли очереди с сотнями автомобилей. Больше всего желающих пересечь границу – из России. Об этом сообщили на сайте Белорусского пограничного комитета.

Интересно: Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах": фото

После Нового года поток людей, которые хотят поехать в Европу, вдвое больше тех, кто въезжает в Беларусь. Больше всего граждан России, в которых выходные продлятся до 8 января.

Всего с начала года белорусские пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России.

На границе Беларуси с Украиной и Латвией очередей не зафиксировали.