Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах": фото

На пункте пропуска "Кучурган", что в Одесской области на границе с Молдовой, сотрудники Госпогранслужбы задержали подозрительный автомобиль. Все авто было обклеено символикой Советского Союза а вместо номерных знаков установлены самодельные "советские бляхи".

Кроме того, у иностранца был поддельный техпаспорт неустановленного образца, но нашлись и настоящие документы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Авто поклонника Советского Союза было конфисковано и передано полиции. Абсурдности ситуации добавляет тот факт, что "савецкай души человек" выбрал для наклеивания "советских блях" автомобиль немецкого производителя – марки BMW.



Автомобиль на поддельных номерах уже передали полиции

Пограничники также сообщили правоохранителям об установленных признаках преступления. Говорится о нарушении законов о декоммунизации, а также подделке документов. Любителю совка грозит до 3 лет за решеткой.



За подделку документов и нарушение закона о декоммунизации любителю совка грозит 3 года за решеткой