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      Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах": фото

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      Пограничники поймали авто на поддельных советских номерах" / фото: ДПСУ

      На пункте пропуска "Кучурган", что в Одесской области на границе с Молдовой, сотрудники Госпогранслужбы задержали подозрительный автомобиль. Все авто было обклеено символикой Советского Союза а вместо номерных знаков установлены самодельные "советские бляхи".

      Кроме того, у иностранца был поддельный техпаспорт неустановленного образца, но нашлись и настоящие документы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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      Авто поклонника Советского Союза было конфисковано и передано полиции. Абсурдности ситуации добавляет тот факт, что "савецкай души человек" выбрал для наклеивания "советских блях" автомобиль немецкого производителя – марки BMW.

      авто на радянських номерах, ДПСУ
      Автомобиль на поддельных номерах уже передали полиции

      Пограничники также сообщили правоохранителям об установленных признаках преступления. Говорится о нарушении законов о декоммунизации, а также подделке документов. Любителю совка грозит до 3 лет за решеткой.

      авто на радянських номерах, прикордонники
      За подделку документов и нарушение закона о декоммунизации любителю совка грозит 3 года за решеткой

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Курьезные новости Молдова Декоммунизация Госпогранслужба СССР
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