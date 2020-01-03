Росіяни утворили черги на кордоні Білорусі з ЄС

На кордоні Білорусі з Польщею та Литвою утворилися черги із сотень автівок. Білоруські прикордонники кажуть, що росіяни масово їдуть до Європи на вихідні.

У п'ятницю, 3 січня, на пунктах пропуску Білорусі з країнами Європи виникли черги з сотнями автомобілів, найбільше охочих перетнути кордон – з Росії. Про це повідомили на сайті Білоруського прикордонного комітету.

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Після Нового року потік осіб, які хочуть поїхати до Європи, удвічі більший за тих, хто в'їжджає у Білорусь. Найбільше їдуть громадяни Росії, у яких вихідні триватимуть до 8 січня.

Всього з початку року білоруські прикордонники оформили понад 140 тисяч громадян, 70% з яких – громадяни Росії.

На кордоні Білорусі з Україною і Латвією черг не зафіксували.