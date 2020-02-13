Россияне стали намного хуже относиться к украинцам: результаты исследования

Россияне ухудшили свое отношение к украинцам. Если еще в сентябре 2019 года больше половины граждан РФ положительно относились к жителям Украины, то в январе 2020-го их симпатия сменилась на негатив.

На целых 14% уменьшилось количество россиян, относившихся к украинцам или "очень хорошо", или "в основном хорошо". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который проводили в "Левада-центре".

Ранее: Россияне изменили свое мнение об украинцах и начали относиться к ним лучше

Как россияне относятся к украинцам в январе 2020-го:

Очень хорошо – 6% опрошенных;

В основном хорошо – 36%;

В основном плохо – 27%;

Очень плохо – 40%.



Индекс отношения украинцев и россиян друг к другу/ инфографика "Левада-центра"

Так, негативное отношение к жителям Украины имеют 47% россиян, а положительно – 42%.

Как россияне относились к украинцам в сентябре 2019-го:

Очень хорошо – 9%;

В основном хорошо – 47%;

В основном плохо – 19%;

Очень плохо – 12%.

То есть аж 56% граждан РФ в сентябре 2019 года положительно относились к украинцам, а негативно – всего 31%.

Следует заметить: украинцы, в свою очередь, относятся к гражданам страны-агрессора значительно лучше.

Почти половина – 49% – украинцев положительно оценивают соседей-россиян, только 39% относятся к ним отрицательно. Еще 12% затруднились ответить на этот вопрос. Правда, эти данные актуальны по состоянию на декабрь 2019 года.