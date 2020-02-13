14:38
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Россияне стали намного хуже относиться к украинцам: результаты исследования

      132 Читати новину українською
      Россияне снова хуже относятся к украинцам / Иллюстративное фото/ bykvu.com

      Россияне ухудшили свое отношение к украинцам. Если еще в сентябре 2019 года больше половины граждан РФ положительно относились к жителям Украины, то в январе 2020-го их симпатия сменилась на негатив.

      На целых 14% уменьшилось количество россиян, относившихся к украинцам или "очень хорошо", или "в основном хорошо". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который проводили в "Левада-центре".

      Ранее: Россияне изменили свое мнение об украинцах и начали относиться к ним лучше

      Как россияне относятся к украинцам в январе 2020-го:

      • Очень хорошо – 6% опрошенных;
      • В основном хорошо – 36%;
      • В основном плохо – 27%;
      • Очень плохо – 40%.


      Индекс отношения украинцев и россиян друг к другу/ инфографика "Левада-центра"

      Так, негативное отношение к жителям Украины имеют 47% россиян, а положительно – 42%.

      Как россияне относились к украинцам в сентябре 2019-го:

      • Очень хорошо – 9%;
      • В основном хорошо – 47%;
      • В основном плохо – 19%;
      • Очень плохо – 12%.

      То есть аж 56% граждан РФ в сентябре 2019 года положительно относились к украинцам, а негативно – всего 31%.

      Следует заметить: украинцы, в свою очередь, относятся к гражданам страны-агрессора значительно лучше.

      Почти половина – 49% – украинцев положительно оценивают соседей-россиян, только 39% относятся к ним отрицательно. Еще 12% затруднились ответить на этот вопрос. Правда, эти данные актуальны по состоянию на декабрь 2019 года.

      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      173948
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Социологическое исследование
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:46 Кто такая Зоряна Скалецкая: биография главы Минздрава
      22907
      сегодня , 12:00 Новая тактика Кремля в Сирии: как Россия ответила США за блокировки патрулей
      Олександр Коваленко 559
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      105
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      114
      сегодня , 10:30 Секретное оружие РФ на Донбассе: русский наемник "слив" доказательства в сеть
      Михайло Макарук 784
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук