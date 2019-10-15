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      Россияне стали лучше относиться к Украине: результаты опроса

      69 Читати новину українською
      Как изменилось отношение россиян к Украине
      Как изменилось отношение россиян к Украине / Коллаж 24 канала

      В России стали значительно лучше относиться к жителям Украины. Впервые с начала российско-украинской войны и аннексии Крыма более половины граждан страны-оккупанта положительно относится к украинцам.

      По крайней мере об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел "Левада-Центр" в конце сентября.

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      Так, с февраля по сентябрь 2019 года доля россиян, которые суммарно оценивают свое отношение к Украине как "хорошо", выросла в полтора раза. Сейчас позитивное отношение к Украине выражает 56% россиян.

      Это максимальный показатель, который был зафиксирован в так называемый "посткрымский период". Еще в феврале к Украине положительно относились лишь 34% граждан страны-агрессора.

      опитування Левада центр соціологічне дослідження
      Отношение россиян к Украине/ результаты соцопроса "Левада-Центра"

      В то же время, у украинцев отношение к России и россиянам за этот период существенно не изменилось. К русскимоссиянам так же хорошо относятся 54% украинцев. В феврале этот показатель был немного выше – 57%.

      українці ставлення до Росії статистика соцопитуванняОтношение украинцев к России/ данные КМИС

      Интересно! В сентябре 2019-го отношение жителей России к Украине и жителей Украины к России сравнялось, хотя ранее уровень "хорошего" отношения к соседнему государству был выше среди жителей Украины.

      Опрос в России проводили с 26 сентября по 2 октября. В нем приняли участие 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше. Опрашивали людей в 137 населенных пунктах Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

      Почему в российско-украинских отношениях наступил кризис?Потому что Россия аннексировала часть украинской территории в 2014 году и начала открытую агрессию против государства-соседа. Говорится об аннексии Крыма и войне на Донбассе.

      Кровопролитный вооруженный конфликт на Востоке Украины длится уже более 5 лет, его жертвы – тысячи военных и гражданских украинцев.

      В Крыму же сейчас россияне чувствуют себя хозяевами и заставляют украинцев сменить их паспорта и стать гражданами РФ. Оккупанты преследуют украинских и крымскотатарских активистов на полуострове, сажают их за решетку и убивают.

      Несмотря на довольно высокий показатель хорошего отношения к россиянам, 69% украинцев уверены: Крым должен вернуться в состав Украины.

      Крим Україна
      Крым – это Украина, считают 69% граждан государства/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Украина – Россия Социологическое исследование Инфографика Новости России
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