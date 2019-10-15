Сколько украинцев и россиян хотят объединиться в единое государство: опрос
В России существенно уменьшилось количество желающих закрыть границы с Украиной. Тех россиян, которые хотели бы объединиться в одну страну, также прибавилось.
В Украине ситуация совсем другая, об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии.
Это интересно: Россияне стали лучше относиться к Украине: результаты опроса
Объединение
- Так, объединиться в одно государство в одну страну с Украиной хотят 19% россиян. В сентябре 2018 года их было 16%.
- Вместе с тем объединиться с Россией хотели бы 3% опрошенных украинцев, а в прошлом году в это время таких было 4%.
- В Украине количество тех, кто поддерживает полную независимость от России, также немного выросло – от 89% до 90%.
Закрытие границ
- А вот количество желающих закрыть границы с Украиной в России уменьшилось – от 32% до 23%.
- Тех, кто хочет закрыть границы с Россией, стало больше в Украине – их количество увеличилось с 39% до 41%.
Независимость, но без границ и таможен
- Россиян, поддерживающих такую инициативу, увеличилось аж на 9% – с 45% в прошлом году до 54% сейчас.
- Количество украинцев, которые хотят того же, почти не изменилась – 50% до 49% соответственно.
Каких отношений с Россией хотят в Украине / Источник: kiis.com.ua
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии