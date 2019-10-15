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      Сколько украинцев и россиян хотят объединиться в единое государство: опрос

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      Сколько россиян хотят объединения с Украиной
      Сколько россиян хотят объединения с Украиной / Иллюстративное фото

      В России существенно уменьшилось количество желающих закрыть границы с Украиной. Тех россиян, которые хотели бы объединиться в одну страну, также прибавилось.

      В Украине ситуация совсем другая, об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии.

      Это интересно: Россияне стали лучше относиться к Украине: результаты опроса

      Объединение

      • Так, объединиться в одно государство в одну страну с Украиной хотят 19% россиян. В сентябре 2018 года их было 16%.
      • Вместе с тем объединиться с Россией хотели бы 3% опрошенных украинцев, а в прошлом году в это время таких было 4%.
      • В Украине количество тех, кто поддерживает полную независимость от России, также немного выросло – от 89% до 90%.

      Закрытие границ

      • А вот количество желающих закрыть границы с Украиной в России уменьшилось – от 32% до 23%.
      • Тех, кто хочет закрыть границы с Россией, стало больше в Украине – их количество увеличилось с 39% до 41%.

      Независимость, но без границ и таможен

      • Россиян, поддерживающих такую инициативу, увеличилось аж на 9% – с 45% в прошлом году до 54% сейчас.
      • Количество украинцев, которые хотят того же, почти не изменилась – 50% до 49% соответственно.



      Каких отношений с Россией хотят в Украине / Источник: kiis.com.ua

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Социологическое исследование
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