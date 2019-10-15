Скільки українців й росіян хочуть об’єднатися у єдину державу: опитування
У Росії суттєво зменшилась кількість охочих закрити кордони з Україною. Тих росіян, що хотіли б об’єднатись в одну країну, також побільшало.
В Україні ситуація зовсім інша, про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Це цікаво: Росіяни почали краще ставитися до України: результати опитування
Об'єднання
- Так, об’єднатися в одну державу в одну країну з Україною хочуть 19% росіян. У вересні 2018 року їх було 16%.
- Натомість об’єднатися з Росією хотіли б 3% опитаних українців, а минулого року у цей час таких було 4%.
- В Україні кількість тих, хто підтримує повну незалежність від Росії, також трохи зросла – від 89% до 90%.
Закриття кордонів
- А от кількість охочих закрити кордони з Україною у Росії зменшилась – від 32% до 23%.
- Тих, хто хоче закрити кордони з Росією, стало більше в Україні – їхня кількість збільшилась з 39% до 41%.
Незалежність, але без кордонів та митниць
- Росіян, які підтримують таку ініціативу, побільшало аж на 9% – з 45% минулого року до 54% тепер.
- Кількість українців, які хочуть того самого, майже не змінилась – 50% до 49% відповідно.
Яких відносин з Росією хочуть в Україні/ Джерело: kiis.com.ua
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