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      Росіяни почали краще ставитися до України: результати опитування

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      Як змінилось ставлення росіян до України
      Як змінилось ставлення росіян до України / колаж 24 каналу

      У Росії почали значно краще ставитися до жителів України. Вперше від початку російсько-української війни та анексії Криму, понад половина громадян країни-окупанта позитивно ставиться до українців.

      Принаймні про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провів "Левада-Центр" наприкінці вересня.

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      Так, від лютого до вересня 2019 року частка росіян, які сумарно оцінюють своє ставлення до України як "добре" зросла в півтора раза. Зараз позитивне ставлення до України висловлює 56% росіян.

      Це – максимальний показник, що був зафіксований у так званий "посткримський період". Ще у лютому до України позитивно ставилися лише 34% громадян країни-агресора.

      опитування Левада центр соціологічне дослідження
      Ставлення росіян до України/ результати соцопитування "Левада-Центру"

      Водночас, в українців ставлення до Росії та росіян за цей період істотно не змінилося. До росіян так само добре ставляться 54% українців. У лютому цей показник був трішки вищий – 57%.

      українці ставлення до Росії статистика соцопитування
      Ставлення українців до Росії/ дані КМІС

      Цікаво! У вересні 2019-го ставлення жителів Росії до України і жителів України до Росії зрівнялася, хоча раніше рівень "хорошого" ставлення до сусідньої держави був вищим серед жителів України.

      Опитування у Росії проводили з 26 вересня по 2 жовтня. У ньому взяла участь 1601 особа в віці від 18 років і старше. Опитували людей у 137 населених пунктах Російської Федерації. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

      Чому у російсько-українських відносинах настала криза? Бо Росія анексувала частину української території в 2014 році та розпочала відкриту агресію проти держави-сусіда. Мовиться про анексію Криму та війну на Донбасі.

      Кровопролитний збройний конфлікт на Сході України триває вже понад 5 років, його жертви – тисячі військових та цивільних українців.

      У Криму ж зараз росіяни відчувають себе господарями та змушують українців змінити їхні паспорти та стати громадянами РФ. Окупанти переслідують українських та кримськотатарських активістів на півострові, саджають їх за ґрати та вбивають.

      Попри доволі високий показник гарного ставлення до росіян, 69% українців певні: Крим має повернутися у склад України.

      Крим Україна
      Крим – це Україна, вважають 69% громадян держави/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Інфографіка Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Соціологічне дослідження
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