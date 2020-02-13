Росіяни почали набагато гірше ставитися до українців: результати дослідження

Росіяни погіршили своє ставлення до українців. Якщо ще у вересні 2019 року понад половина громадян РФ позитивно ставилася до жителів України, то у січні 2020-го їх симпатія змінилася на негатив.

На цілих 14% зменшилась кількість росіян, що ставилися до українців або "дуже добре", або "в основному добре". Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводили у "Левада-центрі".

Раніше: Росіяни змінили свою думку про українців і почали ставитися до них краще

Як росіяни ставляться до українців у січні 2020-го:

Дуже добре – 6% опитаних;

В основному добре – 36%;

В основному погано – 27%;

Дуже погано – 40%.



Індекс ставлення українців та росіян одне до одного/ інфографіка "Левада-центру"

Так, негативне ставлення до жителів України мають 47% росіян, а позитивне – 42%.

Як росіяни ставилися до українців у вересні 2019-го:

Дуже добре – 9%;

В основному добре – 47%;

В основному погано – 19%;

Дуже погано – 12%.

Тобто аж 56% громадян РФ у вересні 2019 року позитивно ставились до українців, а негативно – всього 31%.

Слід зауважити: українці, своєю чергою, ставляться до громадян країни-агресора значно краще.

Майже половина – 49% – українців позитивно оцінюють сусідів-росіян, лише 39% ставляться до них негативно. Ще 12% опитаним було важко відповісти на це запитання. Щоправда, ці дані актуальні станом на грудень 2019 року.