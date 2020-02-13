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      Росіяни почали набагато гірше ставитися до українців: результати дослідження

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      Росіяни знову гірше ставляться до українців / Ілюстративне фото/ bykvu.com

      Росіяни погіршили своє ставлення до українців. Якщо ще у вересні 2019 року понад половина громадян РФ позитивно ставилася до жителів України, то у січні 2020-го їх симпатія змінилася на негатив.

      На цілих 14% зменшилась кількість росіян, що ставилися до українців або "дуже добре", або "в основному добре". Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводили у "Левада-центрі".

      Раніше: Росіяни змінили свою думку про українців і почали ставитися до них краще

      Як росіяни ставляться до українців у січні 2020-го:

      • Дуже добре – 6% опитаних;
      • В основному добре – 36%;
      • В основному погано – 27%;
      • Дуже погано – 40%.


      Індекс ставлення українців та росіян одне до одного/ інфографіка "Левада-центру"

      Так, негативне ставлення до жителів України мають 47% росіян, а позитивне – 42%.

      Як росіяни ставилися до українців у вересні 2019-го:

      • Дуже добре – 9%;
      • В основному добре – 47%;
      • В основному погано – 19%;
      • Дуже погано – 12%.

      Тобто аж 56% громадян РФ у вересні 2019 року позитивно ставились до українців, а негативно – всього 31%.

      Слід зауважити: українці, своєю чергою, ставляться до громадян країни-агресора значно краще.

      Майже половина – 49% – українців позитивно оцінюють сусідів-росіян, лише 39% ставляться до них негативно. Ще 12% опитаним було важко відповісти на це запитання. Щоправда, ці дані актуальні станом на грудень 2019 року.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Соціологічне дослідження Україна – Росія Новини політики
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