Россиянин из теробороны Киева призвал оккупантов убираться из Украины

Россиянин Виктор Рогожин работает в тербороне Киева. Он призвал оккупантов убираться вон из Украины.

Он призвал оккупантов оставить людей в покое и не лезть в Украину. Обращение россиянина опубликовало Минобороны 22 марта.

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Я – русский, и меня спасать не надо. Как-то так. Дайте просто людям жить спокойно. И не лезьте на нашу Родину,

– сказал теробороновец.

Обращение Рогожина: смотрите видео

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