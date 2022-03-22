Россиянин из теробороны Киева призвал оккупантов убираться из Украины
22 марта 2022 , 10:35Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
Россиянин Виктор Рогожин работает в тербороне Киева. Он призвал оккупантов убираться вон из Украины.
Он призвал оккупантов оставить людей в покое и не лезть в Украину. Обращение россиянина опубликовало Минобороны 22 марта.
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Я – русский, и меня спасать не надо. Как-то так. Дайте просто людям жить спокойно. И не лезьте на нашу Родину,
– сказал теробороновец.
Обращение Рогожина: смотрите видео
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