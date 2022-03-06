Россиянин, эвакуировавшийся из Украины, опроверг фейки о "ненависти к русским"

Украина во время войны против России помогает с эвакуацией всем, независимо от национальности, расы и вероисповедания. Эвакуироваться из Украины могут и россияне.

Россиянин не признает президента Путина

Руководитель мобильной группы в ОД "За Права Мусульман" Гасан Гаджиев опроверг фейки о ненависти украинцев к россиянам.

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У кавказца Гаджиева есть российский паспорт, и война застала его на западной Украине. Он рассказал, что во время выезда из Украины ему приходилось преодолевать блокпосты, на которых проверяли документы.

Гасан Гаджиев заявил, что украинцы нормально воспринимали, когда видели его российский паспорт.

Нет такого, что кто-то кричит "вышел из машины, на землю!",

– сказал россиянин.

Гаджиев обратил внимание на нелепость российской пропаганды, которая маргинализирует западную часть Украины.

Он признался, что проживал в Одессе, поэтому не знает украинский и говорит по-русски. Несмотря на это, украинцы нормально к нему относились.

В заключение он сказал, что не признает президента России Владимира Путина. "Кавказ находится под оккупацией более 300 лет", – сказал Гаджиев.

Смотрите видео обращения Гаджиева

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