Кроме того, мужчина разорвал удостоверение ветерана военной службы и военный билет.

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Мужчина заявил, что хочет воевать за Украину, потому что здесь у него жена и новая жизнь, которую он начал, переехав в нашу страну в 2021 году.

Конечно, без полного комплекса проверок никто не допустит его в тероборону. Но если это намерение искреннее – оно заслуживает уважения! Победа обязательно будет за Украиной!

Россиянин, который 15 лет служил в МВД, готов защищать Украину: видео

В Офисе Президента ранее сообщали, что враг ввел войска на территорию Украины на 90%. Однако увеличение не предусмотрено. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что россияне будут использовать лишь то, что у них есть.

Добавим, что россияне 6 марта вышли на антивоенные митинги, они прошли в десятках городов РФ. На этих акциях уже задержали более двух тысяч человек. В каких городах больше всего задержанных – читайте здесь.

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