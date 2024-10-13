Об инциденте рассказал украинский журналист Денис Казанский. На опубликованном видео можно увидеть, как Кашпировский рассказывает правоохранителям, что случилось в день его выступления.

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Россиянин напал на Кашпировского во время выступления

85-летний экстрасенс Анатолий Кашпировский вернулся в Россию и возобновил там свою "деятельность" в сентябре 2024 года. За это время он успел попасть уже в несколько конфликтов.

В частности во время недавнего "сеанса" один из посетителей несколько раз спросил у Кашпировского, чей Крым. Этот вопрос "целитель" назвал провокацией. Впоследствии Кашпировский ответил, что Крым якобы является "советским", однако даже такой ответ явно не устроил "патриотически настроенного" россиянина. Разъяренный мужчина снова попытался сорвать выступление и вырвал микрофон у Кашпировского.

Россиянин напал на Кашпировского во время выступления: смотрите видео

Закончился этот "лечебный сеанс" Кашпировского вызовом полиции.

Стоит отметить, что сам Анатолий Кашпировский родился в Ставнице Каменец-Подольской области Украинской ССР – сейчас это Хмельницкая область. Впоследствии он учился и работал в Украине, а уже а в 1993 году был избран депутатом Государственной думы России.