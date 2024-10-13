Про інцидент розповів український журналіст Денис Казанський. На опублікованому відео можна побачити, як Кашпіровський розповідає правоохоронцям, що трапилося у день його виступу.

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Росіянин напав на Кашпіровського під час виступу

85-річний екстрасенс Анатолій Кашпіровський повернувся до Росії та відновив там свою "діяльність" у вересні 2024 року. За цей час він встиг потрапити вже в кілька конфліктів.

Зокрема під час нещодавнього "сеансу" один із відвідувачів кілька разів запитав у Кашпіровського, чий Крим. Це питання "цілитель" назвав провокацією. Згодом Кашпіровський відповів, що Крим нібито є "радянським", однак навіть така відповідь вочевидь не влаштувала "патріотично налаштованого" росіянина. Розлючений чоловік знову спробував зірвати виступ і вирвав мікрофон у Кашпіровського.

Росіянин напав на Кашпіровського під час виступу: дивіться відео

Закінчився цей "лікувальний сеанс" Кашпіровського викликом поліції.

Варто зазначити, що сам Анатолій Кашпіровський народився у Ставниці Кам'янець-Подільської області Української РСР – зараз це Хмельницька область. Згодом він навчався та працював в Україні, а вже а в 1993 році був обраний депутатом Державної думи Росії.