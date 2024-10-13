Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что не зря его называют Дмитрий Алкогольевич.

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Весь мир видит, как деградировала Россия

Как отметил Леонов, Медведев четко демонстрирует истинное лицо России. Это – спитая и неадекватная страна.

Кажется, что в моменты, когда российская пропаганда совсем не справляется, тогда Медведева выводят из алкогольной комы и просят что-то написать. Весь мир видит деградацию российского политикума,

– сказал Леонов.

Россияне любят говорить, что у них "сверхдержава". Но такие страны никогда не опускаются до "базарных ссор". И могут демонстрировать все действиями, а не словами.

Очень показательной была ситуация в Курской области. В Кремле любят угрожать ядерным оружием. Но тут что-то уже не было заявлений о "ядерном пепле".

Недавно Медведев пригрозил Польше и начал рассказывать, что когда-то она была частью Российской империи. Также он снова истерил из-за евроатлантического курса Украины. Его заявление было реакцией на слова бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака, который пригрозил ударить по Санкт-Петербургу в том случае, если Россия начнет военный конфликт против балтийских стран.