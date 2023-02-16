Оккупант Сергей Калинин решил добровольцем поехать убивать украинцев. Однако по завершении контракта его не отпускают домой. Более того, его еще и избил команды.

Соответствующую информацию распространили российские СМИ. 24 Канал. 58-летний оккупант теперь жалеет о подписании контракта.

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Теперь оккупант может вернуться домой только в гробу.

58-летнему Сергею Калинину не сиделось дома на Дальнем Востоке, поэтому он решил поехать на 3 месяца в Украину убивать наших граждан. Работы газоэлектросварщика ему не хватало.

Однако после подписания контракта розовые очки исчезли – их отправили в зону боевых действий, но даже топливо для автомобилей или генераторов все оккупанты должны были покупать за свой счет. Кроме того, командир избил Сергея Калинина, который, очевидно, выражал свое недовольство.

Контракт истек, но Калинина никто не собирается пускать домой и он дальше вынужден проходить службу. Теперь сожалеет, что сделал это. Но не потому, что он раскаивается перед украинцами, а потому, что просто хочет домой. Но домой, очевидно, вернуться ему разрешат только в гробу.



Жалобы оккупанта / Фото с росСМИ

Потери врага

Тем временем наши защитники и защитницы продолжают уничтожать врага и наносить кому колоссальные потери. По состоянию на 16 февраля оккупационная армия уменьшилась на: