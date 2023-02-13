Садистом оказался 33-летний Валерий Субботин. Он проходил военную службу в части 68586 в российской Тверской области.

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Идентифицировали оккупанта, обещавшего российским детям привезти ухо "азовца"

В сети 12 февраля появилось видео оккупанта, обещающего российским детям привезти с войны ухо украинского бойца.

Тому из вас, дорогие дети, кто закончит этот год на одни пятерки, я привезу ухо "азовца", которое отрежет мой боевой товарищ "Крейзи",

– говорит в ролике русский.

Смотрите видео изверга

Соучредитель OSINT Georgia Иракли Комахидзе рассказал, что с большой долей вероятности в ролике фигурирует россиянин Валерий Викторович Субботин возрастом около 33 лет. В 2007 – 2008 годах захватчик проходил срочную службу в воинской части 68586, так называемый 93-й арсенал, в поселке городского типа Куженкино Тверской области.

Профиль самого искомого субъекта удален, но его фотографии в избытке можно встретить в альбомах его 39-летней сестры Евгении Субботиной, проживающей в подмосковной Балашихе,

– говорится в сообщении.

Смотрите фото оккупанта / Фото OSINT Georgia

Пропагандист-людоед Мангушев не выжил

Недавно успешно "задвохсотился" садист Игорь Мангушев, которому "собратья" прострелили череп. Он открыто призывал к геноциду украинцев. Кроме того, изверг пришел на стендап с черепом якобы защитника Мариуполя.

Террорист Игорь Гиркин и его прихвостни уже заявили, что Мангушева ликвидировали вагнеровцы на временно оккупированной территории. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, однако спасать изверга даже не пытались.

После ранения Мангушев с простреленным черепом протянул еще несколько дней. Его жена Татьяна Азаревич призвала сделать "хоть что-то" и оказать пропагандисту хоть какую-то помощь. По словам россиянки, в его мозгу застряла пуля.

Пропагандиста держали в больнице на временно оккупированной Луганской области. Азаревич просила инициировать расследование и отмечала, что убийство Мангушева напоминает казнь. Теперь жена "людоеда", очевидно, сможет получить новую "Ладу".