Садистом виявився 33-річний Валерій Суботін. Він проходив військову службу в частині 68586 у російській Тверській області.

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Ідентифікували окупанта, який обіцяв російським дітям привезти вухо "азовця"

У мережі 12 лютого з'явилося відео окупанта, який обіцяє російським дітям привезти з війни вухо українського бійця.

Тому з вас, дорогі діти, хто закінчить цей рік на самі п'ятірки, я привезу вухо "азовця", яке відріже мій бойовий товариш "Крейзі",

– каже у ролику росіянин.

Дивіться відео нелюда

Співзасновник OSINT Georgia Іраклі Комахідзе розповів, що з великою часткою ймовірності у ролику фігурує росіянин Валерій Вікторович Суботін віком близько 33 років. У 2007 – 2008 роках загарбник проходив строкову службу у військовій частині 68586, так званий 93-й арсенал, в селищі міського типу Куженкіно Тверської області.

Профіль самого суб'єкта, якого розшукували, видалено, але його фотографії в надлишку можна зустріти в альбомах його 39-річної сестри Євгенії Субботіної, яка мешкає в підмосковній Балашисі,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться фото окупанта / Фото OSINT Georgia

Пропагандист-людожер Мангушев не вижив

Нещодавно успішно "задвохсотився" садист Ігор Мангушев, якому "побратими" прострелили череп. Він відкрито закликав до геноциду українців. Окрім того, нелюд прийшов на стендап з черепом нібито захисника Маріуполя.

Терорист Ігор Гіркін та його посіпаки вже заявили, що Мангушева ліквідували вагнерівці на тимчасово окупованій території. Він потрапив до лікарні у важкому стані, проте рятувати нелюда навіть не намагалися.

Після поранення Мангушев з простреленим черепом протягнув ще декілька днів. Його дружина Тетяна Азаревич закликала зробити "хоч щось" та надати пропагандисту хоч якусь допомогу. За словами росіянки, у його мозку застрягла куля.

Пропагандиста тримали у лікарні на тимчасово окупованій Луганщині. Азаревич просила ініціювати розслідування та наголошувала, що вбивство Мангушева нагадує страту. Тепер дружина "людожера", вочевидь, зможе отримати нову "Ладу".