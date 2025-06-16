Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о жутком инциденте в Дагестане

Утверждается, что оккупанта зовут Расул, а родом он из Махачкалы. Очевидцы рассказывают, что оккупант стал в дверях офиса банка, после чего схватил нож и начал резать себе горло. В это время вокруг него собралась толпа местных.

Свидетели говорят, что Расул истекал кровью и просил позвонить его сыну, утверждая, что за ним охотятся украинцы. Он боялся, что ВСУ возьмут его в плен.

Толпа собралась вокруг российского оккупанта: смотрите видео

Российские паблики пишут, что его забрали в больницу.

Справка. Дагестан – один из лидеров среди российских регионов по потерям среди мобилизованных.

К слову, несколько месяцев назад в Чечне 17-летний парень напал с ножом на кадыровцев, зарезав одного из них. Мстителя убили, тело выставили на страх местных посреди села, а родственников – жестоко наказали.