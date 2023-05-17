По имеющейся в росСМИ информации, авиабомба лежала на территории заброшенной воинской части. Ее расформировали еще в 2011 году. Опасный снаряд решил утащить один из рабочих, передает 24 Канал.
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Взрывная кража
В пункт приема металлолома авиабомбу привез сотрудник компании, занимающейся разборкой старых зданий на стройматериалы. Цитируем: "мужчина забрал большой металлический серый предмет с "хвостом" и транспортировал на территорию своей базы".
Мужчина божится, что ему даже в голову не пришло, что это авиабомба. Он никогда не служил в армии, а находка просто могла принести ему деньжат. Находку на складе металлолома обнаружили правоохранители.
Снаряд уже успели осмотреть кинологи. Пес почувствовал наличие взрывчатых веществ в авиабомбе Также на месте свою работу выполняли саперы-взрывотехники.
Заметим, что сооружение бывшей воинской части в Белбее давно разбирали на стройматериалы. Этим занимались разные компании по тендеру. Сама территория огорожена. Вблизи жилых домов нет.
Стремление к наживе мужчины чуть не стоило ему жизни. Россияне, которые пришли в Украину, чтобы убивать наших граждан, уже за это поплатились.
Уничтожили уже 200 тысяч оккупантов
- За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 610 российских захватчиков. В общем, с начала полномасштабного вторжения на тот свет отправили 200 590 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Следует заметить, что реальные потери в живой силе могут быть выше. Это связано с тем, что подсчитать каждого ликвидированного солдата в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
- Также в металлолом превратили немало техники врага. Россияне не досчитаются 3 771 танка, 7 365 боевых бронированных машин, 3 166 артиллерийских систем, 562 РСЗО и 318 средств ПВО.
- А еще наши защитники уничтожили 308 самолетов, 294 вертолета, 2748 БПЛА оперативно-тактического уровня, 982 крылатые ракеты, 18 судов, 6 067 автомобилей и автоцистерн и 417 единиц спецтехники.