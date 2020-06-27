Украинские пограничники задержали 19-летнего россиянина. Он незаконно пересек границу пешком. Свое решение парень объяснил нежеланием служить в российской армии.

Задержали россиянина вблизи села Лукашевская на Сумщине, что почти на границе с Россией. Саму украинско-российскую границу он пересек пешком за пределами пропускных пунктов, сообщили в Госпогранслужбе.

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Карта села Лукашовка на границе с Россией, где был задержан россиянин

19-летний россиянин из Урала. В Украину он направился, чтобы найти работу. А также, чтобы избежать призыва на военную службу в российской армии.

Однако после задержания: