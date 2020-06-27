Українські прикордонники затримали 19-річного росіянина. Він незаконно перетнув кордон пішки. Своє рішення хлопець пояснив небажанням служити в російській армії.

Затримали росіянина поблизу села Лукашівська на Сумщині, що майже на кордоні з Росією. Сам українсько-російський кордон він перетнув пішки поза межами пропускних пунктів, повідомили в Держприкордонслужбі.

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Карта села Лукашівки на кордоні з Росією, де було затримано росіянина

19-рійний росіянин з Уралу. До України він направився, щоб знайти роботу. А також, щоб уникнути призову на військову службу до російської армії.

Однак після затримання