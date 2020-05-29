Студия Артемия Лебедева разработала новый герб Беларуси на заказ жителя Минска. На гербе – трактор, картофель, васильки и морда котика. В ответ белорусские дизайнеры создали герб России – с медведем, бутылкой, шапкой-ушанкой, березкой и балалайками.

Заказал дизайн герба житель Минска

Заказ известному русскому дизайнеру Лебедеву сделал житель Минска Дмитрий Левковец, информирует TUT.by.

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За дизайн минчанин заплатил 3 450 белорусских рублей, неравнодушные белорусы скинулись ему лишь 490 рублей.

Новый символ не должен быть трешовым. Он должен вызывать обсуждение, но в то же время быть понятным большинству жителей,

– объяснял идею Левковец.

Смотрите фото герба Беларуси дизайна студии Лебедева:

Обратите внимание! В феврале 2020 года власти Беларуси заявили, что будут менять герб из-за просьбы граждан. Каким именно будет новый госсимвол Беларуси – пока неизвестно.

Белорусские дизайнеры ответили Лебедеву

Тем временем, белорусские дизайнеры не остались перед Лебедевым в долгу. Студия из Гродно под названием MEGA создала альтернативный герб России. В символе соединили все возможные стереотипные образы – бутылку, зеленые танки, березку, медведя и балалайки.

Это, по сути, аналогия "лампового" представления студии Лебедева о Беларуси, только наоборот,

– отметили дизайнеры.