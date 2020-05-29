Студія Артемія Лебедєва розробила новий герб Білорусі на замовлення жителя Мінська. На гербі – трактор, картопля, волошки та морда котика. У відповідь білоруські дизайнери створили герб Росії – з ведмедем, пляшкою, шапкою-вушанкою, берізкою та балалайками.

Замовив дизайн герба житель Мінська

Замовлення відомому російському дизайнеру Лебедєву зробив житель Мінська Дмитро Левковець, інформує TUT.by.

Цікаво У Білорусі чоловік прийшов з рушницею на дискотеку через пісню "Седая ночь": її вмикали тричі

За дизайн мінчанин заплатив 3 450 білоруських рублів, небайдужі білоруси скинулись йому лише 490 рублів.

Новий символ не повинен бути трешовим. Він повинен викликати обговорення, але в той же час бути зрозумілим більшості жителів,

– пояснював ідею Левковець.

Дивіться фото герба Білорусі дизайну студії Лебедєва:

Зверніть увагу! У лютому 2020 році влада Білорусі заявила, що мінятиме герб через прохання громадян. Яким саме буде новий держсимвол Білорусі – наразі невідомо.

Білоруські дизайнери відповіли Лебедєву

Тим часом, білоруські дизайнери не залишились перед Лебедєвим у боргу. Студія з Гродно під назвою MEGA створила альтернативний герб Росії. У символі поєднали усі можливі стереотипні образи – пляшку, зелені танки, берізку, ведмедя та балалайки.

Це, по суті, аналогія "лампового" уявлення студії Лебедєва про Білорусь, тільки навпаки,

– зазначили дизайнери.