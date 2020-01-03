Россиянин хотел выехать из Украины на угнанном "Lexus": фото

На украинско-польской границе задержали машину, которая находилась в международном розыске. Ею управлял 50-летний россиянин, который пытался выехать из Украины.

Мужчину на угнанном автомобиле "Lexus" задержали на пункте пропуска "Грушев", что на Львовщине, сообщили в Госпогранслужбы.

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Военнослужащие Львовского отряда задержали иномарку, которая находилась в международном розыске. Управлял транспортным средством 50-летний гражданин Российской Федерации, который следовал на выезд из Украины,

– говорится в сообщении.



Россиянин пытался выехать из Украины на угнанном авто / dpsu.gov.ua

Правоохранители выяснили, что автомобиль "LEXUS" 2012 года выпуска украинской регистрации был угнан и находился в розыске с 2019 года.



Автомобиль был в розыске Интерпола / dpsu.gov.ua

По факту уже сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве. Сейчас иномарку передали полицейским.

Всего в 2019 году пограничники обнаружили более 120 транспортных средств, которые были в розыске, в частности, в системе Интерпола.