15:46
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Россиянин хотел выехать из Украины на угнанном "Lexus": фото

      112 Читати новину українською
      Россиянин пытался выехать из Украины на угнанном "Lexus"

      На украинско-польской границе задержали машину, которая находилась в международном розыске. Ею управлял 50-летний россиянин, который пытался выехать из Украины.

      Мужчину на угнанном автомобиле "Lexus" задержали на пункте пропуска "Грушев", что на Львовщине, сообщили в Госпогранслужбы.

      Читайте также: Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах": фото

      Военнослужащие Львовского отряда задержали иномарку, которая находилась в международном розыске. Управлял транспортным средством 50-летний гражданин Российской Федерации, который следовал на выезд из Украины,
      – говорится в сообщении.

      автомобіль кордон росія
      Россиянин пытался выехать из Украины на угнанном авто / dpsu.gov.ua

      Правоохранители выяснили, что автомобиль "LEXUS" 2012 года выпуска украинской регистрации был угнан и находился в розыске с 2019 года.

      авто росія кордон
      Автомобиль был в розыске Интерпола / dpsu.gov.ua

      По факту уже сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве. Сейчас иномарку передали полицейским.

      Всего в 2019 году пограничники обнаружили более 120 транспортных средств, которые были в розыске, в частности, в системе Интерпола.

      12 блюд на Рождество 2020: рецепты – что готовят на Сочельник
      сегодня
      13377
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Транспорт Полиция Интерпол Госпогранслужба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:10 Как 2019-й изменил Путина и Россию
      Олександр Гольц 163
      сегодня , 13:15 Пенсионный возраст в Украине и ЕС: как в разных странах обеспечивают старость
      Анатолій Максимов 3150
      сегодня , 12:00 Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?
      Тимофій Милованов 1110
      сегодня , 09:50 Особняки, машины, шикарная жизнь: у кого из политиков в 2019 нашли скрытое состояние
      Ярослав Голобородько 1321
      сегодня , 09:03 Майдан-3? Ожидать ли Украине масштабных протестов в 2020 году
      Світлана Попова 544
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук