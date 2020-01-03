Росіянин хотів виїхати з України на викраденому "Lexus": фото
На українсько-польському кордоні затримали автівку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Нею керував 50-річний росіянин, який намагався виїхати з України.
Чоловіка на викраденому автомобілі "Lexus" затримали на пункті пропуску "Грушів", що на Львівщині, повідомили у Держприкордонслужбі.
Читайте також: Українські прикордонники затримали любителя совка на "радянських бляхах": фото
Військовослужбовці Львівського загону затримали іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Керував транспортним засобом 50-річний громадянин Російської Федерації, який прямував на виїзд з України,
– йдеться в повідомленні.
Житель Росії намагався виїхати з України на краденому авто / dpsu.gov.ua
Правоохоронці з’ясували, що автомобіль "LEXUS" 2012 року випуску української реєстрації був викрадений та перебував у розшуку з 2019 року.
Автомобіль був у розшуку Інтерполу / dpsu.gov.ua
За фактом вже повідомили чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі іномарку передали поліцейським.
Загалом у 2019 році прикордонники виявили понад 120 транспортних засобів, що були у розшуку, зокрема, у системі Інтерполу.