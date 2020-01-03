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      Росіянин хотів виїхати з України на викраденому "Lexus": фото

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      Житель Росії намагався виїхати з України на викраденому "Lexus"

      На українсько-польському кордоні затримали автівку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Нею керував 50-річний росіянин, який намагався виїхати з України.

      Чоловіка на викраденому автомобілі "Lexus" затримали на пункті пропуску "Грушів", що на Львівщині, повідомили у Держприкордонслужбі.

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      Військовослужбовці Львівського загону затримали іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Керував транспортним засобом 50-річний громадянин Російської Федерації, який прямував на виїзд з України, 
      – йдеться в повідомленні.

      автомобіль кордон росія
      Житель Росії намагався виїхати з України на краденому авто / dpsu.gov.ua

      Правоохоронці з’ясували, що автомобіль "LEXUS" 2012 року випуску української реєстрації був викрадений та перебував у розшуку з 2019 року.

      авто росія кордон
      Автомобіль був у розшуку Інтерполу / dpsu.gov.ua

      За фактом вже повідомили чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі іномарку передали поліцейським.

      Загалом у 2019 році прикордонники виявили понад 120 транспортних засобів, що були у розшуку, зокрема, у системі Інтерполу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Транспорт Держприкордонслужба Інтерпол Новини Росії Поліція
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