Россиянин на границе просил политического убежища в Украине

Инцидент произошел 21 октября на Черниговщине в пункте пропуска "Сеньковка". Политическое убежище просил 26-летний гражданин Российской Федерации.

Мужчина просился в Украину, поскольку на родине его якобы преследуют. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти,

– добавляют пограничники.

После проведения всех необходимых мероприятий на границе россиянина направили в органы Государственной миграционной службы.

Имя просителя в ведомстве не назвали.

Актуально: президент Владимир Зеленский в начале августа упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергающихся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

Как Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам?