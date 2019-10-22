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      Россиянин на границе просил политического убежища в Украине

      62 Читати новину українською
      Пункт пропуска "Сеньковка"
      Пункт пропуска "Сеньковка" / tverezo.info

      Инцидент произошел 21 октября на Черниговщине в пункте пропуска "Сеньковка". Политическое убежище просил 26-летний гражданин Российской Федерации.

      Мужчина просился в Украину, поскольку на родине его якобы преследуют. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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      В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти,
      – добавляют пограничники.

      После проведения всех необходимых мероприятий на границе россиянина направили в органы Государственной миграционной службы.

      Имя просителя в ведомстве не назвали.

      Актуально: президент Владимир Зеленский в начале августа упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергающихся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

      Как Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам?

      • Теперь, чтобы получить паспорт Украины, россияне должны подать:
      • Декларацию об отказе от гражданства РФ;
      • Документ, подтверждающий преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).
      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Протесты Новости России Украина – Россия Госпогранслужба
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