Россиянин на границе просил политического убежища в Украине
Инцидент произошел 21 октября на Черниговщине в пункте пропуска "Сеньковка". Политическое убежище просил 26-летний гражданин Российской Федерации.
Мужчина просился в Украину, поскольку на родине его якобы преследуют. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
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В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти,
– добавляют пограничники.
После проведения всех необходимых мероприятий на границе россиянина направили в органы Государственной миграционной службы.
Имя просителя в ведомстве не назвали.
Актуально: президент Владимир Зеленский в начале августа упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергающихся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.
Как Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам?
- Теперь, чтобы получить паспорт Украины, россияне должны подать:
- Декларацию об отказе от гражданства РФ;
- Документ, подтверждающий преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).