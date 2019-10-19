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      Как пограничники решают, пропускать ли человека из РФ: объяснение Дейнеко

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      Сергей Дейнеко
      Сергей Дейнеко / bbc.com

      Тотальной "завесы" при въезде граждан России в Украину нет. Ведь когда распался СССР, многие наши земляки находились за пределами страны и в силу разных обстоятельств вынуждены были там остаться. Теперь они часто приезжают на родину.

      Об этом в интервью 24 каналу в программе "Голобородько" рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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      Он рассказал, что сам родился в России. Ведь его отец был военным и 17 лет прослужил на Дальнем Востоке. Поэтому понимает многих земляков, которые на момент распада СССР находились в РФ, Казахстане и других государствах, и теперь являются их гражданами.

      Глава пограничной службы отметил, что такие люди вынуждены были оставаться, поскольку имели там жилье, там проживали их родственники. А сейчас они возвращаются в Украину, например, в отпуск или к пожилым родителям.

      Если я не буду этого понимать, если пограничник будет просто без раздумья выполнять задание не пропускать граждан РФ, это не пойдет на пользу прежде всего нам,
      – подчеркнул Дейнеко.

      И заверил, что работники Госпогранслужбы с уважением относятся ко всем гражданам, в том числе России, которые имеют открытые намерения, которые не являются врагами Украины, которые не несут угрозы национальной безопасности.

      "Однако мы безапелляционные к тем людям, въезд которых на территорию Украины является нежелательным. И в этом есть мастерство пограничника. Делать такой отсев: друзья – пожалуйста, враги – не заезжайте", – подытожил пограничник.

      blog_ava
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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Госпогранслужба Сергей Дейнеко
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