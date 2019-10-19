Як прикордонники вирішують, чи пропускати людину з РФ: пояснення Дейнека

Тотальної "завіси" при в'їзді громадян Росії в Україну немає. Адже коли розпався СРСР, багато наших земляків перебували за межами країни й через різні обставини змушені були там залишитися. Тепер вони часто приїжджають на батьківщину

Про це у інтерв'ю 24 каналу в програмі "Голобородько" розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

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Він розповів, що сам народився в Росії. Адже його батько був військовим і 17 років прослужив на Далекому Сході. Тож розуміє багатьох земляків, які на момент розпаду СРСР перебували у РФ, Казахстані та інших державах, й тепер є їх громадянами.

Голова прикордонної служби зазначив, що такі люди змушені були залишатися, оскільки мали там житло, там проживали їх родичі. А зараз вони повертаються в Україну, наприклад, у відпустку чи до стареньких батьків.

Якщо я не буду цього розуміти, якщо прикордонник буде просто без роздуму виконувати завдання не пропускати громадян РФ, це не піде на користь нам насамперед,

– наголосив Дейнеко.

Й запевнив, що працівники Держприкордонслужби з повагою ставляться до всіх громадян, зокрема Росії, які мають відкриті наміри, які не є ворогами України, які не несуть загрози національній безпеці.

"Проте ми безапеляційні до тих людей, в'їзд яких на територію України є небажаним. І в цьому є майстерність прикордонника. Робити такий відсів: друзі – будь ласка, вороги – не заїжджайте", – підсумував прикордонник.