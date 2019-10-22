Росіянин на кордоні просив політичного притулку в Україні
Інцидент трапився 21 жовтня на Чернігівщині, у пункті пропуску "Сеньківка". Політичного притулку просив 26-річний громадянин Російської Федерації.
Чоловік просився в Україну, оскільки на батьківщині його начебто переслідують. Про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби України.
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У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь в акціях протесту проти діючої влади,
– додають прикордонники.
Після проведення усіх необхідних заходів на кордоні росіянина направили до органів Державної міграційної служби.
Імені прохача у відомстві не назвали.
Актуально: президент Володимир Зеленський на початку серпня спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.
Як Зеленський спростив надання громадянства росіянам?
Відтепер, аби отримати паспорт України, росіяни всього лиш мають подати:
- Декларацію про відмову від громадянства РФ;
- Документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка МЗС України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабміном порядку).