15:29
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Росіянин на кордоні просив політичного притулку в Україні

      199 Читать новость на русском
      Пункт пропуску "Сеньківка"
      Пункт пропуску "Сеньківка" / tverezo.info

      Інцидент трапився 21 жовтня на Чернігівщині, у пункті пропуску "Сеньківка". Політичного притулку просив 26-річний громадянин Російської Федерації.

      Чоловік просився в Україну, оскільки на батьківщині його начебто переслідують. Про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби України.

      Читайте також: Як прикордонники вирішують, чи пропускати людину з РФ: пояснення Дейнека

      У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь в акціях протесту проти діючої влади,
      – додають прикордонники.

      Після проведення усіх необхідних заходів на кордоні росіянина направили до органів Державної міграційної служби.

      Імені прохача у відомстві не назвали.

      Актуально: президент Володимир Зеленський на початку серпня спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

      Як Зеленський спростив надання громадянства росіянам?

      Відтепер, аби отримати паспорт України, росіяни всього лиш мають подати:

      • Декларацію про відмову від громадянства РФ;
      • Документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка МЗС України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабміном порядку).
      blog_ava
      Загибель Тараса Кутового: у поліції розкрили деталі трагедії
      сьогодні
      10173
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Україна – Росія Новини Росії Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      сьогодні , 15:00 Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      Наталія Лебідь 1962
      Третій Майдан, який просто зараз влаштовує Зеленський
      сьогодні , 14:57 Третій Майдан, який просто зараз влаштовує Зеленський
      Антон Голобородько 696
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сьогодні , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Сергій Фурса 1873
      Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      сьогодні , 11:01 Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      732
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 666
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук