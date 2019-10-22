Росіянин на кордоні просив політичного притулку в Україні

Інцидент трапився 21 жовтня на Чернігівщині, у пункті пропуску "Сеньківка". Політичного притулку просив 26-річний громадянин Російської Федерації.

Чоловік просився в Україну, оскільки на батьківщині його начебто переслідують. Про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби України.

Читайте також: Як прикордонники вирішують, чи пропускати людину з РФ: пояснення Дейнека

У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь в акціях протесту проти діючої влади,

– додають прикордонники.

Після проведення усіх необхідних заходів на кордоні росіянина направили до органів Державної міграційної служби.

Імені прохача у відомстві не назвали.

Актуально: президент Володимир Зеленський на початку серпня спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

Як Зеленський спростив надання громадянства росіянам?

Відтепер, аби отримати паспорт України, росіяни всього лиш мають подати: