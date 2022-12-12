Россиянина оштрафовали за перевод в инстаграмме сна с Зеленским

Новости из России не перестают удивлять. На этот раз мужчина пересказал свой сон о Владимире Зеленском и получил за это наказание.

Иван Лосев, проживающий в российском городе Чита, оштрафован на 30 000 рублей по административной статье о "дискредитации" армии России.

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Что же такого приснилось мужчине

В своем инстаграмме мужчина пересказал сон о Владимире Зеленском. Лосеву приснилось, что его мобилизовали в ряды русской армии.

"Привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои стрессы в инсте видел, Слава Украине!" Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучится мне по плечу и говорит: "Да, его отпустите, всех остальных расстрелять", – отметил парень.

Затем Иван рассказал, что в своем сне он попросил сфотографироваться с президентом Украины для своего инстаграмма. На что он согласился.

Смотрите каждый день обращение Зеленского

Парень рассказал, что подписан на Зеленского в инстаграмме. Но заявил, что каждый вечер смотрит его обращение к украинцам.

Я даже украинский язык стал неплохо понимать благодаря ему,

– отмечает он.

Еще в сентябре младший оперуполномоченный ФСБ Данилов из небольшого городка Забайкальск, в 400 километрах от Читы, подготовил документ, в котором перевел ряд публикаций Лосева в инстаграмме.

Среди них и был изложение сна автора с участием Владимира Зеленского.

За мужчиной следили в течение месяца

В октябре материалы слежки ФСБ перешли в Читу, к сотрудникам забайкальского Центра по противодействию экстремизму (Центр "Е"), усмотревшим в сторону признаки "дискредитации" армии России. 1 ноября материалы дела дошли до стола главы краевого УМВД.

Административное дело Лосева о "дискредитации" поступило в Центральный районный суд Читы 8 декабря, а на следующий день судья Даниил Шестаков признал читинца виновным.

Еще до суда, когда Лосева вызвали в отдел полиции, ему пригрозили уголовным делом в случае повторной "дискредитации" армии. Также там отметили, что при спорах с судьей размер административного штрафа может увеличиться.