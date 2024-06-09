Об этом пишут в росСМИ. Теперь оккупанту грозит до 8 лет лишения свободы за "сотрудничество с иностранцами", передает 24 Канал.
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Дал интервью – за решетку
Россиянин Павел Гугуев оказался на войне после того, как в 2013 году получил 12 лет лишения свободы за убийство и причинение вреда средней тяжести. Отбыв наказание в течение 10 лет, россиянин решил мобилизоваться в ряды российской армии. Впрочем, "карьера" у оккупанта вверх не пошла, ведь совсем скоро он попал в плен.
Впоследствии он дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко, в котором открыто критиковал российское военное руководство. Также Гугуев жаловался на большие потери России. После этих заявлений и критики Гугуев оказался снова в России, поскольку его обменяли на украинских военнопленных. Когда оккупант оказался на территории страны-агрессора, то ему предложили сказать, что интервью он давал под принуждением. Однако Гугуев отказался.
Более того, "смелый" россиянин дал еще одно интервью Карпенко, но уже из российской воинской части. Во время разговора с украинским журналистом он во второй раз раскритиковал военное руководство.
Как мне после этого идти убивать вас (украинцев – 24 Канал), если вы мне жизнь сохранили? Я никуда не пойду, принципиально не пойду,
– утверждал оккупант в интервью.
Более того, россиянин был согласен на смерть, но категорически выступал против войны. Громкие заявления Гугугева теперь имели последствия. Как писали в росСМИ, после этого у всех пленных, которые были вместе с Гугуевым, забрали телефоны, запретили выходить на прогулки и принимать передачи. Самого же Гугуева на несколько дней посадили в помещение, которое ранее использовалось как комната для оружия.
Сейчас стало известно, что Гугуева арестовали. Как пишут в росСМИ, 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал оккупанта по обвинению в "конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами". В то же время других подробностей не раскрывают, ссылаясь на "тайну следствия".
Известно лишь то, что дело на Гугуева открыли по статье 275.1 российского уголовного кодекса. Теперь россиянину грозит до 8 лет лишения свободы из-за того, что он наговорил в интервью.
Россияне в украинском плену: последние новости
- На днях бойцы Третьей штурмовой бригады опубликовали видео с 28-летним российским оккупантом, который оказался в украинском плену. В интервью тот начал жаловаться на украинское сопротивление на временно оккупированных территориях. В частности россиянин заявил, что украинцы сдают позиции, отравляют российских военных, а в его машину вообще как-то выстрелили из миномета.
- 3 июня стало известно, что украинские защитники взяли в плен 60 российских военных за сутки. Это произошло под Волчанском, где продолжаются ожесточенные бои.
- ВСУ также взяли в плен и гражданина Словакии, который воевал в составе российской оккупационной армии. Так, на видео пленный представляется Ярославом Галайчиком, а также призывает не идти на войну.