Двадцать один день оккупант просидел в том здании, ожидая эвакуации. Впрочем, за ним "свои" так и не пришли. А потом мужчина попал в плен к украинским пограничникам.

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Пошел на войну ради денег

В ГПСУ поделились видео, на котором пограничники пленят российского оккупанта. Тот рассказывает, что еще 12 мая получил ранения в результате сброса с дрона. С тех пор он находился в здании в ожидании помощи. Однако, очевидно, "сослуживцы" забыли о нем.

Во время допроса защитники выяснили, что пленный – уроженец Тверской области. Ему 34 года. Пошел воевать в Украину, чтобы заработать денег. Проходил службу в должности стрелка.

По словам оккупанта, его подразделение пересекло украинскую границу 10 мая в Харьковской области.

Кроме пополнения обменного состава, пограничники "Стальной границы" в Волчанске смогли отбить 4 вражеские огневые позиции и уничтожить 6 захватчиков.

Как представители ГПСУ брали в плен россиянина: смотрите видео

Защитники взяли в плен гражданина Словакии

Недавно украинские военные взяли в плен иностранца, который воевал на стороне российских захватчиков. Он оказался гражданином Словакии. По словам оккупанта, он попал в плен возле города Лиман в Донецкой области.

Мужчина говорит, что был медиком и занимался эвакуацией раненых. Он убеждал, что участия в боевых действиях не принимал. Его завербовали в интернациональное подразделение вместе с индийцами, непальцами и монголами. В этом подразделении он был единственным гражданином ЕС.

Россияне жалуются на сопротивление от местных жителей на оккупированных территориях. Один из захватчиков, который попал в плен, рассказал, что люди всячески пытаются насолить врагу, в частности, сдают позиции, травят.