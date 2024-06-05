Двадцять один день окупант просидів у тій будівлі, чекаючи на евакуацію. Втім, за ним "свої" так і не прийшли. А згодом чоловік потрапив у полон до українських прикордонників.

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Пішов на війну заради грошей

У ДПСУ поділилися відео, на якому прикордонники полонять російського окупанта. Той розповідає, що ще 12 травня дістав поранення внаслідок скиду з дрона. З того часу він перебував у будівлі в очікування на допомогу. Однак, вочевидь, "товариші по службі" забули за нього.

Під час допиту захисники з'ясували, що полонений – уродженець Тверської області. Йому 34 роки. Пішов воювати в Україну, аби заробити грошей. Проходив службу на посаді стрільця.

За словами окупанта, його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області.

Крім поповнення обмінного складу, прикордонники "Сталевого кордону" у Вовчанську змогли відбити 4 ворожі вогневі позиції та знищити 6 загарбників.

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Захисники полонили громадянина Словаччини

Нещодавно українські військові взяли у полон іноземця, який воював на боці російських загарбників. Він виявився громадянином Словаччини. За словами окупанта, він потрапив у полон біля міста Лиман у Донецькій області.

Чоловік каже, що був медиком і займався евакуацією поранених. Він переконував, що участі у бойових діях не брав. Його завербували в інтернаціональний підрозділ разом з індійцями, непальцями та монголами. У цьому підрозділі він був єдиним громадяном ЄС.

Росіяни скаржаться на спротив від місцевих мешканців на окупованих територіях. Один із загарбників, який потрапив у полон, розповів, що люди всіляко намагаються насолити ворогу, зокрема, здають позиції, отруюють.