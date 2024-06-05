Документ, в котором Пивненко якобы требовал применить нормы о демобилизации только в отношении освобожденных из плена после 18 мая 2024 года, опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. В Министерстве внутренних дел уточнили, что эта норма касается всех освобожденных из плена, независимо от даты обмена.

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Все бывшие пленные могут демобилизоваться

В опубликованном документе говорилось, что закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, предусматривает дополнительные права для некоторых военных. В частности, те военнопленные, которых освободили из плена, теперь имеют право на отпуск продолжительностью 90 дней с сохранением денежного обеспечения, а также право на увольнение со службы.

Скандальный документ о демобилизации нацгвардейцев / Фото Алексей Гончаренко

Однако командующий Нацгвардии, вероятно, требовал, чтобы эти дополнительные права предоставляли только тем бывшим пленным, которых обменяли после 18 мая.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил официальную позицию МВД относительно недоразумения с возможностью увольнения с военной службы лиц, прошедших плен:

Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, которые имеют статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена,

– уточнил Клименко.

Таким образом, скандал, возникший на почве несправедливости, исчерпан.

Каждый пленный подвергся издевательствам со стороны россиян