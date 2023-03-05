Так называемая "пресс-служба Верховного "суда" Крыма написала об этом на своем сайте. Решение по россиянину было принято 3 марта, информирует 24 Канал.

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Что известно о планах россиянина

В псевдосуде отметили, что 40-летний россиянин из Санкт-Петербурга связался с представителями добровольческого подразделения, вербующего россиян и занимающегося организацией их выезда в Украину.

Гражданин России пытался уехать в Украину из Брянской области, но его не пропустили. Тогда он решил добраться через Крым.

Согласно данным "суда", россиянин купил гидрокостюм, наручный компас, подводный фонарь и другое снаряжение.

...Приехав в Крым, 6 августа 2022 года начал плыть в направлении Одессы,

– говорится в сообщении.

Однако, по данным врагов, его задержали 8 августа и подняли на борт пограничного сторожевого корабля у села Оленевка Черноморского района.

Где находится Оленевка в Крыму: смотрите на карте

"При себе у него были камуфлированная форма, берцы и другие предметы, приобретенные для перехода на сторону противника", – написали оккупанты.

По их словам, россиянин выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом придерживался "мер конспирации", уклоняясь от сотрудников "пограничных органов" России.

По данным рас СМИ, расстояние от Оленевки, которая является наиболее западной точкой Крыма до Одессы, составляет ориентировочно 180 километров.

Какой приговор получил россиянин

Так называемый "суд" обвинял россиянина в подготовке к госизмене и покушению на пересечение "государственной границы" России без разрешения.

Наконец его приговорили к 6 лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Имя осужденного псевдосуд не называет.

Россия вербует зеков на войну против Украины

Активной вербовкой осужденных россиян на войну "прославился" Пригожин, владелец ППК "Вагнер".

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