Так звана "пресслужба Верховного "суду" Криму написала про це на своєму сайті. Рішення щодо росіянина ухвалили 3 березня, інформує 24 Канал.

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Що відомо про плани росіянина

У псевдосуді зазначили, що 40-річний росіянин з Санкт-Петербурга зв'язався з представниками добровольчого підрозділу, який вербує росіян та займається організацією їхнього виїзду в Україну.

Громадянин Росії намагався виїхати в Україну з Брянської області, та його не пропустили. Тоді він вирішив дістатись через Крим.

Згідно з даними "суду", росіянин купив гідрокостюм, наручний компас, підводний ліхтар та інше спорядження.

...Приїхавши до Криму, 6 серпня 2022 року почав плисти у напрямку Одеси,

– мовиться в повідомленні.

Однак, за даними ворогів, його затримали 8 серпня та підняли на борт прикордонного сторожового корабля біля села Оленівка Чорноморського району.

Де розташована Оленівка в Криму: дивіться на карті

"При собі у нього були камуфльована форма, берці та інші предмети, придбані для переходу на бік супротивника", – написали окупанти.

За їхніми словами, росіянин виконував різні техніки плавання та відпочинку на воді, при цьому дотримувався "заходів конспірації", ухиляючись від співробітників "прикордонних органів" Росії.

За даними рос ЗМІ, відстань від Оленівки, яка є найбільш західною точкою Криму до Одеси становить орієнтовно 180 кілометрів.

Який вирок отримав росіянин

Так званий "суд" звинувачував росіянина у підготовці до держзради та замаху на перетин "державного кордону" Росії без дозволу.

Врешті його засудили до 6 років колонії суворого режиму у справі про держзраду. Ім'я засудженого псевдосуд не називає.

Росія вербує зеків на війну проти України

Активним вербуванням засуджених росіян на війну "прославився" Пригожин, власник ПВК "Вагнер".

Буквально нещодавно на фронті помітили Юрія Абрамова – так званого ієромонаха Російської православної церкви Спірідона, якого у 2021 році засудили до 18 років колонії у справі про розбещення 53 дітей. Однак у 2023 році ґвалтівника впізнали на відео з українського фронту. Детальніше про "кар'єру" російського попа – читайте за посиланням.