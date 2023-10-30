Гражданка страны-агрессорки всеми возможными способами пыталась избежать депортации из Украины.

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Планировала фиктивное замужество

Сначала женщина проигнорировала тот факт, что срок удостоверения, позволявшего ей законно находиться в Украине, закончился. А потом сообразительная барышня решила легализовать проживание на территории чужой страны незаконным способом – она собиралась фиктивно выйти замуж в Одессе.

Впрочем, вместо свадьбы нарушительницу ждали несколько месяцев пребывания в Волынском пункте временного содержания иностранцев и лиц без гражданства. В октябре женщину принудительно выдворили за пределы территории Украины и запретили возвращаться на 8 лет.

Уклончивый из Киева неудачно бежал в Венгрию

Пока россиянка нарушала закон, чтобы не покидать Украину, киевлянин делал то же самое, чтобы уехать из нее.

Так, 56-летний житель столицы стремился незаконно перебраться в Венгрию. При попытке нелегального пересечения границы он прихватил на всякий случай с собой фотоловушку, а та все зафиксировала и передала куда нужно.

Киевлянину пришлось отвечать не только за незаконное путешествие, но и за воровство.