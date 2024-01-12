Россияне сами об этом рассказали. Так, в сети опубликовали разговор в видеочате одной из поклонниц военной агрессии Кремля, которая кичилась тем, что "помогает" оккупантам.

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По словам россиянки, именно благодаря этой "гуманитарной помощи" оккупанты и держатся. Вот фрагмент разговора с видео:

– На фронт отправляем все.

– А что вы отправляете на фронт?

– Ну, как, что? Продукты жизнедеятельности.

– Продукты жизнедеятельности? Прекрасно, что вы отправляете продукты вашей жизнедеятельности на фронт. Это очень хорошо.

— Ребята за счет этого удерживают себя.

– Понял. Они за счет продуктов жизнедеятельности будут себя держать, – иронически подтвердил слова россиянки собеседник.

Беседа россиянки: видео

Интересно, как долго продержатся россияне на такой интересной диете. Правда, это не столь важно, ведь их судьбу решил их выбор. Они приняли решение вторгнуться на территорию независимого государства, а затем получат от ВСУ ответ.

По состоянию на 12 января, по данным Генштаба, потери русско-оккупационных войск составляют более 368 тысяч.

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