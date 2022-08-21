"Евпатория – под защитой": недалекая россиянка показала позиции ПВО оккупантов

Некоторые россияне решили показать, что не боятся "хлопка". Правда, тем самым они лишь способствовали его эффективности.

"Хлопок" в Крыму так сильно напугал россиян, что уже тысячи граждан страны-оккупанта решили бежать в свою "немытую" страну. Особенно активные сторонники путинского режима решили поддержать свою армию, но сделали это максимально феерично.

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россиянка "слила" позиции ПВО оккупантов

россиянка марина грешакова решила убедить своих подписчиков, что Евпатория находится "под защитой" оккупантов. Женщина так хотела расхвалить российскую армию, что даже выдала позиции ПВО российских оккупантов в Евпатории. Остается желать россиянам сохранить активность и продолжать "хвалить" российскую армию в том же духе.

Позиции ПВО россиян в Евпатории: фото

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты даже не пытаются целить в военные объекты Украины. Они направляют свои снаряды на жилые дома, гражданскую инфраструктуру, школу и даже кладбища.

Партизаны в Мелитополе наказали оккупанта, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Теперь он будет слушать Кобзона и больше никому не сможет навредить.

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