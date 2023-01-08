Кислица опубликовал соответствующее видео, где женщина заявила, что не понимает, почему россиян так ненавидят по всему миру. По ее словам, она очень хочет уехать из Мексики в свою страну-агрессор.

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Россиянка пожаловалась на ненависть в Мексике

В Мексике нас просто ненавидят. Ненавидят! Мы сюда едем потому, что нам в США нужно попасть, но россиян просто ненавидят. Россияне здесь ненавидят россиян, мексиканцы здесь ненавидят россиян, все здесь ненавидят россиян! Я уже терпеть это не могу. Мы сильны, очень терпеливы, но я не понимаю, почему наши паспорта не так сильны как, например, бразильские или мексиканские? Почему все нас так сильно унижают? Почему все так ненавидят россиян? Меня это просто унижает. Я так устала от этого,

– заявила женщина на видео.

Как россиянка жалуется на ненависть в Мексике: смотрите видео

Сергей Кислица отреагировал на эти кадры. Он заявил, что сейчас весь мир устал от таких россиянок, как эта женщина.

"Боже! Она просто не понимает! Когда у вас есть российский паспорт, вы являетесь гражданином государства-агрессора с историей вторжения к соседям, веков империализма и колониализма, геноцида, массовых убийств, пыток, похищений. Мир уже устал от тебя. Иди домой! " – написал он.

Россиянка жаловалась, что ей ничего не продают в аэропорту

Ранее в сети распространили видео, где россиянка жалуется, что не смогла купить колечко из-за паспорта страны-террористки. Девушке отказали, по ее словам, в магазине Диор. Она заявила, что это "кринжевая" история.

"Кринж история – зашла я в Диор, чтобы купить себе колечко, стою в очереди. И тут – извините, с российским паспортом мы вам ничего продать не можем. И я такая – ясно", – сказала россиянка.