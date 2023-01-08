Кислиця опублікував відповідне відео, на якому жінка заявила, що не розуміє, чому росіян так ненавидять по всьому світу. За її словами, вона дуже хоче виїхати з Мексики до своєї країни-агресорки.

До уваги Росіянка бідкається, що за кордоном їй не міняють рублі, а карти – не працюють

Росіянка поскаржилась на ненависть у Мексиці

У Мексиці нас просто ненавидять. Ненавидять! Ми сюди їдемо тому, що нам у США треба потрапити, але росіян просто ненавидять. Росіяни тут ненавидять росіян, мексиканці тут ненавидять росіян, усі тут ненавидять росіян! Я вже терпіти це не можу. Ми сильні, дуже терплячі, але я не розумію, чому наші паспорти не такі сильні як, наприклад, бразильські чи мексиканські? Чому всі нас так сильно принижують? Чому всі так ненавидять росіян? Мене це просто принижує. Я так втомила від цього,

– заявила жінка на відео.

Як росіянка бідкається на ненависть у Мексиці: дивіться відео

Сергій Кислиця відреагував на ці кадри. Він заявив, що зараз увесь світ втомився від таких росіянок, як ця жінка.

"Боже! Вона просто не розуміє! Коли у вас є російський паспорт, ви є громадянином держави-агресорки з історією вторгнення до сусідів, століть імперіалізму та колоніалізму, геноциду, масових вбивств, тортур, викрадень. Світ уже втомився від тебе. Іди додому!" – написав він.

Росіянка бідкалась, що їй нічого не продають в аеропорту

Раніше у мережі поширили відео, де росіянка бідкається, що не змогла купити колечко через те, що має паспорт країни-терористки. Дівчині відмовили, за її словами, у магазині Діор. Вона заявила, що це "крінжова" історія.

"Крінж історія – зайшла я в Діор, щоб купити собі колечко, стою в черзі. І тут – вибачте, з російським паспортом ми вам нічого продати не можемо. І я така – ясно", – сказала росіянка.