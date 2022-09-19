Відповідне відео вона записала в сторіз в інстаграмі. Вона також заявила, що хоче Cartier, тому їй потрібні гроші.

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Росіянка бідкається через те, що не може обміняти рублі

Громадянка росії заявила, що вона пройшла декілька банків та не змогла обміняти рублі. Також вона поскаржилась, що за кордоном не працюють їхні картки.

Тільки в аеропорту обміняли (мовиться про рублі – 24 канал) по кінському курсу,

– розповіла росіянка.

Вона також розповіла, що нібито, якщо росія почала війну, то це "не значить, що вся нація агресивна".

Росіянка бідкається на те, що за кордоном не міняють рубль: дивіться відео

рубль продовжує стрімко рости, як і ціни

Російський рубль знецінюється через війну, яку росія почала проти України. Зокрема, курс російської національної валюти станом тільки на 7 березня 2022 року продовжує стрімко рости.

Станом на вересня ціни в росії колосально зросли і це лише початок. Економічний експерт Олег Пендзин розповів, що реальні доходи росіян за даними росстату знизились.

Ба більше, зменшилась і купівельна спроможність населення. Наприклад, у липні інфляція складала 16,32% річних, а соцвиплати були проіндексовані лише на 9%.

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